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Еще 2393 человека вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Еще 2393 человека вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 2393 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале во вторник, 1 июня.

Число граждан, вылечившихся от COVID-19 в столице, увеличилось до 1 064 858.

Еще 2393 человека вылечились от коронавируса в МосквеФото: Оперштаб

За сутки в городе выявили 3669 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1113 пациентов. Всего в Москве зарегистрировано 1 183 639 случаев инфекции. За сутки в городе умерло 62 пациента.

Столичные врачи продолжают следить за состоянием 98 604 человек с коронавирусом.

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