Онколог назвал продукты, которые влияют на развитие рака

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Кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин объяснил, что на развитие болезней влияют не сами продукты, а сопутствующие факторы, в частности способ производства и их приготовления.

По словам специалиста, пища, загрязненная канцерогенными веществами и минеральными удобрениями, способна вызвать злокачественные опухоли, вероятнее всего, в пищеварительной системе. Слизистая не обладает бесконечным ресурсом, поэтому и у нее может закончиться «запас прочности».

Во время жарки мяса на подсолнечном масле есть риск возникновения канцерогенных веществ, особенно если повторная жарка будет на одном и том же масле. Употребление жира и так вредит организму, но не идет ни в какое сравнение с повторным использованием масла.

Врач особо подчеркнул вред спиртных напитков. Мы не знаем условий, в которых они производились. Также они вредят печени и обладают большим количеством канцерогенов. От чрезмерного употребления спиртного может развиться онкология.

— В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями. Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов, — сообщил доктор.

Необходимо хорошо мыть продукты перед готовкой и всегда следить за условиями хранения, передает 5-tv.ru.

Ранее специалисты назвали восемь продуктов, которые опасно есть сырыми.

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