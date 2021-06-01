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«Выросла бы рождаемость»: эксперт рассказал, что было бы в Москве без интернета
Фото: Pixabay

«Выросла бы рождаемость»: эксперт рассказал, что было бы в Москве без интернета

Елена Фролова

Общество

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ситуацию с отключением Сети и сотовой связи более чем на шесть часов на Камчатке из-за аварии, произошедшей на линии одного из известных интернет-провайдеров.

По его мнению, если бы такая ситуация произошла в мегаполисе, то никаким глобальным происшествием это бы не стало.

— Если бы подобное произошло в Москве, то выросла бы рождаемость. А чем еще заниматься, если не сидеть в «интернетах» и играть в игры? — пошутил эксперт.

Обрыв связи произошел в 15 часов по местному времени. Специалисты зафиксировали аварию на участке кабеля, который находится между Усть-Большерецком и поселком Дальний. Его протяженность составляет несколько десятков километров, отмечает ИА «НСН».

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