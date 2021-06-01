Лишенная родительских прав москвичка получила 500 тысяч материнского капитала

Фото: nekrasovka.mos.ru

Столичные полицейские задержали на юго-востоке Москвы 37-летнюю женщину, которая пыталась незаконно получить материнский капитал. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Жительница района Марьино, подав заявление на материнский капитал, скрыла, что в 2008 году ее лишили родительских прав.Так ей удалось незаконно получить сертификат на сумму около полумиллиона рублей. Однако потратить его женщина не успела — о махинации узнали правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество при получении выплат». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее «ВМ» сообщала, что лжеэкстрасенс похитила у москвички почти 800 тысяч рублей.

Читайте также: Отпуск обернулся проблемой: москвичка перевела лжетурагенту 128 тысяч рублей