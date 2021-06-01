Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал руководство компании «Сургутнефтегаз» поддержать многодетные семьи. Просьбу глава государства высказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

— Владимир Леонидович (генеральный директор «Сургутнефтегаза» Богданов — прим. «ВМ») — вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там, в «Сургутнефтегазе» — компания большая, богатая, — цитирует президента РИА Новости.

По его словам, Богданов мог бы поддерживать многодетные семьи напрямую.

— Он слышит нас наверняка и поможет, — добавил Путин.

Напомним, «Сургутнефтегаз» является четвертой по величине нефтяной компанией в России.

Ранее Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего России. Обращаясь на онлайн-встрече к многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава», глава государства отметил, что они вдохновляют своим примером других.

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