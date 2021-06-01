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Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи
Фото: Администрация президента РФ

Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи

Полина Долганова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин призвал руководство компании «Сургутнефтегаз» поддержать многодетные семьи. Просьбу глава государства высказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

— Владимир Леонидович (генеральный директор «Сургутнефтегаза» Богданов — прим. «ВМ») — вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там, в «Сургутнефтегазе» — компания большая, богатая, — цитирует президента РИА Новости.

По его словам, Богданов мог бы поддерживать многодетные семьи напрямую.

— Он слышит нас наверняка и поможет, — добавил Путин.

Напомним, «Сургутнефтегаз» является четвертой по величине нефтяной компанией в России.

Ранее Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего России. Обращаясь на онлайн-встрече к многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава», глава государства отметил, что они вдохновляют своим примером других.

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многодетные семьиРоссияВладимир Путин
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