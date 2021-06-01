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Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный шашлык
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный шашлык

Михаил Алимов

Общество

Шеф-повар Майк Рид (Mike Reid) поделился несколькими секретами, которые помогут приготовить вкусный шашлык.

В частности, необходимо правильно подобрать оборудование: эксперт советует отказаться от вилки для гриля, потому что при проверке готовности в мясе образуются отверстия, из которых будет вытекать сок.

Правильный маринад тоже очень важен при готовке. Мясо или рыбу следует минимум за полчаса до начала готовки вытащить из холодильника. В процессе обжарки шашлык следует спрыскивать маслом или маринадом, чтобы он не получился сухим.

Если мясо готовится с овощами, то следует резать их крупно или даже жарить целиком. При подаче он советует добавить листья салата с козьим сыром и карамелизированными на огне кусочками персика, манго, арбуза, яблока или груши.

Майк Рид пояснил: чем жирнее мясо, тем сильнее должен быть огонь. Шеф-повар также рассказал, как легко развести огонь для шашлыка. Необходимо взять бумажное полотенце, скомкать его и бросить в центр мангала. Затем нужно полить полотенце растительным маслом и поджечь. Мясо можно начинать жарить, когда пламя разгорится и станет белого цвета, отмечается в материале издания House Beautiful. Также для придания шашлыку особенного аромата можно добавить в костер щепу, предварительно вымоченную в воде.

Ранее диетолог рассказала о важности правильной обработки овощей и зелени.

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Шашлыксоветы экспертоввкусная и здоровая еда
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