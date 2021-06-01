Движение на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской» вводится в график

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Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена вводится в график. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, график следования составов метро на центральном участке линии в сторону станции «Селигерская» восстанавливают с 17:40. Интервалы движения были увеличены для проверки поезда.

Ранее сообщалось, что посвященный детской безопасности поезд запустили в московском метро.

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