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Движение на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской» вводится в график
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской» вводится в график

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена вводится в график. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, график следования составов метро на центральном участке линии в сторону станции «Селигерская» восстанавливают с 17:40. Интервалы движения были увеличены для проверки поезда.

Ранее сообщалось, что посвященный детской безопасности поезд запустили в московском метро.

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Метродвижениепоезд
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