Светлана Разворотнева поздравила юных пациентов онкологического центра с Днем защиты детей

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева поздравила жителей столицы с Международным днем защиты детей и приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных к празднику. Вместе с волонтерами партии «Единая Россия» правозащитница посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и передала подарки, которые помогли скрасить малышам время пребывания в больнице. Также она посетила концерт SummerFest, организованный учениками легендарной столичной Детской музыкальной школы имени Глинки. Там она заявила о необходимости вернуть престиж российского образования и создать особые условия для творческого развития молодежи.

Благотворительная акция поддержки детей с онкологическими заболеваниями «Коробка храбрости» проводится в Южном административном округе Москвы по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Раз в квартал жители округа, общественные деятели, муниципальные депутаты и депутаты Московской городской думы собирают игрушки, которые затем передают в онкологический центр. В этот раз для малышей подготовили разнообразные подарки, которые безопасны для людей с ослабленным иммунитетом. Самые юные участники акции — учащиеся школы № 1569 «Созвездие» Максимилиан (9 лет) и Александра (7 лет) — сами скопили средства на приобретение сюрпризов для пациентов центра.

— Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья, — сказала Разворотнева, передавая «Коробку храбрости».

По ее мнению, День защиты детей — не просто первый праздник лета, но и повод привлечь внимание общества к реальным проблемам подрастающего поколения. Об этом она сообщила, выступая с приветственным словом на концерте SummerFest, который прошел в Печатниках.

— Я поздравляю вас с окончанием еще одного сложного учебного года и желаю за лето набраться сил для новых свершений. Отдельно хочу поддержать ребят, которые в этом году сдают Основной и Единый государственные экзамены и готовятся к поступлению в институты и колледжи. Берегите себя и помните: мы, взрослые, рядом. Мы всегда готовы вас поддержать, — заявила активистка.

Она отметила, что сейчас остро стоит вопрос престижа российского образования. В частности, считает она, отказ от ЕГЭ и возвращение к системе традиционных экзаменов в школе, а также предоставление новых возможностей для раскрытия творческого и спортивного потенциала детей и молодежи способны его значительно повысить.