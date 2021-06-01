Дмитрий Саблин призвал увеличить поддержку дополнительного образования в Новой Москве

Фото: Виктор Хабаров

Депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин в ходе рабочей поездки в школу № 2094 поселения Московский поздравил юных москвичей с международным праздником — Днем защиты детей. Он также отметил необходимость постоянного внимания к дополнительному образованию в городе и поддержки этой сферы.

Во время праздника на территории школы № 2094 прошли открытые уроки. Также там работали площадки по всем направлениям дополнительного образования, включая спортивные, творческие и интеллектуальные. Преподаватели провели для детей мастер-классы: от занятий хореографии до ориентирования на местности и уроков живописи.

Поздравить ребят с праздником приехал депутат Государственной думы Дмитрий Саблин. Он пожелал ученикам творческих успехов и спортивных достижений. Также он отметил, что, несмотря на все трудности, поддержка дополнительного образования в ближайшие пять лет будет расти.

— Мы увидели много выступлений талантливых детских коллективов, посмотрели, как увлеченно мальчишки и девчонки участвовали в мастер-классах, а потом с горящими глазами шли записываться в кружки. Дополнительное образование — это неотъемлемая часть всего учебного процесса, которая помогает нашим детям получать новые знания и навыки, — прокомментировал Дмитрий Саблин.

По словам Дмитрия Саблина, несмотря на пандемию, все проекты в части дополнительного образования в Новой Москве сохранены. Задача на ближайшие пять лет — увеличить поддержку этого направления. Только так можно будет гарантировать его наиболее эффективное развитие.