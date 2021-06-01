Роман Романенко поддержал предложение Ирины Яровой о нанесении QR-кодов на памятники ВОВ

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Новый формат информирования о местах и событиях сделают историческое наследие более привлекательным для молодежи. Об этом депутат ГД, летчик-космонавт Роман Романенко заявил журналистам, комментируя заседание Госдумы.

Депутатами ГД в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества и защиту исторической памяти». Законопроектом предлагается нанесение на памятники Великой Отечественной войны специальных обозначений, содержащих исторические справки, выписки из официальных документов, фото- и видеоматериалы о событиях и героях, в честь которых установлен мемориал. Ознакомиться с этой информацией сможет любой желающий при помощи QR-кода.

— Использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов — непременное условие развития современной личности и общества в целом. Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент. Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи, — отметил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Романенко.

Порядок размещения QR-кодов и требования к информации, которая будет в них содержаться, определит правительство России.

Кроме того, законопроектом определены полномочия региональных властей по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В числе прочих в них входит содействие деятельности общественных организаций, осуществляющих поисковые работы, и обеспечение условий доступности для инвалидов к памятникам и другим объектам исторической памяти.