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Доктор Елена Кац предложила увеличить количество детских кружков и секций на востоке Москвы
Фото: Дарья Сорокина

Доктор Елена Кац предложила увеличить количество детских кружков и секций на востоке Москвы

Павел Гриднев

Общество

Возможности для внешкольного развития детей в районах Восточного округа нужно увеличить. Об этом заявила главный врач Детской городской поликлиники № 7, координатор «Совета матерей ВАО» Елена Кац в ходе праздника, который прошел в районе Вешняки. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

— Духовное и физическое развитие ребенка вне школы — одна из важнейших задач воспитания, — сказала Елена Кац. — Для этого в Москве существует достаточно много кружков, спортивных секций, объединений по интересам. Но не у всех родителей достаточно информации о том, куда можно записать детей. Чтобы восполнить этот пробел, мы специально к празднику подготовили информационный буклет для тех, кто живет в Восточном округе. Надеюсь, что он будет полезен родителям. А мы в свою очередь будем работать над тем, чтобы стало больше бесплатных кружков и секций.

Ранее доктор Елена Кац выдвинула ряд инициатив, призванных улучшить образовательный процесс и досуг детей. Она предложила ввести родительский контроль за организацией школьного питания и занятия с логопедом и психологом в образовательных учреждениях.

кружки и секциидетиДень защиты детей
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