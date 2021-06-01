Доктор Елена Кац предложила увеличить количество детских кружков и секций на востоке Москвы

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Возможности для внешкольного развития детей в районах Восточного округа нужно увеличить. Об этом заявила главный врач Детской городской поликлиники № 7, координатор «Совета матерей ВАО» Елена Кац в ходе праздника, который прошел в районе Вешняки. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

— Духовное и физическое развитие ребенка вне школы — одна из важнейших задач воспитания, — сказала Елена Кац. — Для этого в Москве существует достаточно много кружков, спортивных секций, объединений по интересам. Но не у всех родителей достаточно информации о том, куда можно записать детей. Чтобы восполнить этот пробел, мы специально к празднику подготовили информационный буклет для тех, кто живет в Восточном округе. Надеюсь, что он будет полезен родителям. А мы в свою очередь будем работать над тем, чтобы стало больше бесплатных кружков и секций.

Ранее доктор Елена Кац выдвинула ряд инициатив, призванных улучшить образовательный процесс и досуг детей. Она предложила ввести родительский контроль за организацией школьного питания и занятия с логопедом и психологом в образовательных учреждениях.