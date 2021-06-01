Женщина упала на крышу библиотеки в восточном районе Москвы
Женщина упала на крышу библиотеки в столице. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на территории Восточного административного округа. По данным источника «ВМ», пострадавшая лежала без движения. Она упала на крышу с высоты.
Уточняется, что на место происшествия выехали медики.
Ранее «ВМ» сообщала, что женщина выжила после падения с высоты на северо-западе Москвы.
Читайте также: Житель Подмосковья скинул соседку с пожарной лестницы