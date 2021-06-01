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Российские звезды поздравили пациентов Центра Димы Рогачева с Днем защиты детей
Фото: Пресс-служба Центра имени Рогачева

Российские звезды поздравили пациентов Центра Димы Рогачева с Днем защиты детей

Павел Гриднев

Общество

Праздничный концерт прошел в Центре Димы Рогачева для юных пациентов учреждения. С Международным днем защиты детей их поздравили Дима Билан, Елка, Алсу, Марк Тишман, Александр Ревва, Анастасия Спиридонова и группа «Бурито».

Артисты были приглашены по просьбе самих детей. Они исполнили свои хиты и песни, которые заказывали юные зрители. У ребят была возможность вживую услышать любимые треки, потанцевать и пообщаться с кумирами.

С праздником юных пациентов также поздравил основатель Центра Димы Рогачева Александр Румянцев.

— Дорогие ребята, с праздником вас, крепкого здоровья. Вместе с вашими родителями желаем вам светлого будущего, а нам с вами — счастья находиться вместе. Будьте здоровы, — обратился к героям праздника доктор Румянцев.

Концерт в честь Дня защиты детей прошел во дворе Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, его организатором выступил фонд «Подари жизнь».

Центр имени Рогачева — крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. Он работает с 1 июня 2011 года и накануне отпраздновал свое 10-летие. Медучреждению удалось прийти к лучшим в мире результатам по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра рак побеждают 90 процентов пациентов.

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