Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Белоруссией

Фото: twitter.com/russiahockey

Назван состав сборной России на матч чемпионата мира по хоккею против Белоруссии. Список участников встречи опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.

Так, тренерский штаб российской сборной во главе с Валерием Брагиным назначил Александра Самонова вратарем. В качестве запасного голкипера команду будет представлять Иван Бочаров.

На льду места по звеньям распределились так: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко, Гавриков — Проворов, Галимов — Шалунов — Бурдасов, Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко, Ожиганов, Толчинский — Каменев — Швец-Роговой, Тимкин.

Матч состоится в Риге в 20:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021.

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