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Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Белоруссией
Фото: twitter.com/russiahockey

Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Белоруссией

Полина Долганова

Спорт

Назван состав сборной России на матч чемпионата мира по хоккею против Белоруссии. Список участников встречи опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.

Так, тренерский штаб российской сборной во главе с Валерием Брагиным назначил Александра Самонова вратарем. В качестве запасного голкипера команду будет представлять Иван Бочаров.

На льду места по звеньям распределились так: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко, Гавриков — Проворов, Галимов — Шалунов — Бурдасов, Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко, Ожиганов, Толчинский — Каменев — Швец-Роговой, Тимкин.

Матч состоится в Риге в 20:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021.

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