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МВФ: Низкие темпы вакцинации от COVID-19 угрожают выходу из финансового кризиса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

МВФ: Низкие темпы вакцинации от COVID-19 угрожают выходу из финансового кризиса

Полина Долганова

Экономика

Медленные темпы применения вакцины от COVID-19 способны остановить выход мировой экономики из кризиса. Об этом во вторник, 1 июня, заявила директор — распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на видеоконференции, подготовленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По ее словам, общество не понимает, что преодолеть вызванный пандемией коронавируса экономический кризис будет крайне сложно.

Так, Георгиева отметила, что совместно с министрами финансов стран «большой семерки», МВФ выделяет две основные проблемы.

Первая из них заключается в неравенстве стран. Те, которые способны обеспечить населению массовую вакцинацию, выходят из кризиса значительно быстрее тех, где наблюдаются низкие темпы применения вакцины.

— Вторая проблема заключается в том, что будут создаваться зоны для размножения мутаций вируса, если мы не будем действовать решительно, активизировать усилия, чтобы побороть пандемию во всем мире, — цитирует директора фонда ТАСС.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac для чрезвычайного использования.

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