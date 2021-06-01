Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Услугу «Помощь в организации переезда» в Москве полностью перевели в онлайн
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Услугу «Помощь в организации переезда» в Москве полностью перевели в онлайн

Иван Юминов

Город

Услугу «Помощь в организации переезда» для участников программы реновации в Москве с 1 июня перевели исключительно в электронный вид. Об этом сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

— Благодаря переводу услуги в электронный вид участники программы могут из любого удобного места оставлять заявку на помощь при переезде. Они также могут изменять дату и время приезда грузчиков не выходя из дома, — рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

Оставить заявку онлайн можно на портале mos.ru. Жители, которые не могут этого сделать, по-прежнему имеют возможность обратиться в центр информирования по переселению за помощью специалистов. Уточняется, что услуга оказывается бесплатно. Грузчиков для нее предоставит префектура, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации стартует в Тимирязевском районе столицы.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Около 270 школ и детских садов построят в кварталах реновации в Москве

Сергей Левкинреновация в Москвепереезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте