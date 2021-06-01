Услугу «Помощь в организации переезда» в Москве полностью перевели в онлайн

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Услугу «Помощь в организации переезда» для участников программы реновации в Москве с 1 июня перевели исключительно в электронный вид. Об этом сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

— Благодаря переводу услуги в электронный вид участники программы могут из любого удобного места оставлять заявку на помощь при переезде. Они также могут изменять дату и время приезда грузчиков не выходя из дома, — рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

Оставить заявку онлайн можно на портале mos.ru. Жители, которые не могут этого сделать, по-прежнему имеют возможность обратиться в центр информирования по переселению за помощью специалистов. Уточняется, что услуга оказывается бесплатно. Грузчиков для нее предоставит префектура, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации стартует в Тимирязевском районе столицы.

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