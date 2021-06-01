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Три российских телеканала исключены из списка разрешенных в Белоруссии
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Три российских телеканала исключены из списка разрешенных в Белоруссии

Татьяна Плотникова

Общество

Три российских телеканала прекратят вещание на территории Белоруссии в связи с исключением из списка разрешенных к распространению в государстве. Об этом во вторник, 1 июня, рассказали в белорусском министерстве информации.

В ведомстве уточнили, что из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь исключены телеканалы «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь».

Общий срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации в Белоруссии составляет три года с момента его выдачи.

«КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не смогли добиться продления разрешения на вещание из-за нарушений закона о рекламе в предоставленных материалах, а телеканал «Русская ночь» не обращался за получением нового разрешения, сообщается на официальном сайте министерства информации Белоруссии.

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