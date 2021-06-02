Начался прием заявок на участие в программе Moscow Film Accelerator 

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В столице начался прием заявок на участие в акселераторе Moscow Film Accelerator. В нем могут поучаствовать начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры. Программу составили Агентство креативных индустрий и Московская школа кино.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в столице акселерационные программы реализуются уже третий год. Представители разных индустрий получили возможность развивать свой бизнес, теперь это доступно и участникам киноиндустрии.

— Кино и анимация уверенно лидируют в творческой сфере, хотя составляют около 10 процентов всех креативных индустрий, — сказал Алексей Фурсин.

Кинематографисты получат возможность разобраться в юридических и правовых вопросах, аспектах продакшена, маркетинга и позиционирования. Они научатся выстраивать предпринимательскую стратегию и искать финансирование.

Обучение будут состоять из двух бесплатных программ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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