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Врач рассказал, людям с какими заболеваниями опасно есть арбузы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Врач рассказал, людям с какими заболеваниями опасно есть арбузы

Виктория Родимкина

Здоровье

Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко рассказал, что арбузы нежелательно есть людям с сахарным диабетом, а также тем, кто страдает отеками.

— И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость, — сказал врач.

Он порекомендовал таким людям обратиться к специалисту, так как отеки могут быть признаком сердечной недостаточности или почечной патологии.

Пациентам с сахарным диабетом врач посоветовал есть арбуз в ограниченном количестве.

Захарченко отметил, что в сезон следует выбирать темные, хорошо созревшие арбузы, так как они помогают очищению почек, сообщает «360».

Ранее Роспотребнадзор напомнил об опасности несбалансированного питания.

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