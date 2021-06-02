Врач рассказал, людям с какими заболеваниями опасно есть арбузы
Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко рассказал, что арбузы нежелательно есть людям с сахарным диабетом, а также тем, кто страдает отеками.
— И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость, — сказал врач.
Он порекомендовал таким людям обратиться к специалисту, так как отеки могут быть признаком сердечной недостаточности или почечной патологии.
Пациентам с сахарным диабетом врач посоветовал есть арбуз в ограниченном количестве.
Захарченко отметил, что в сезон следует выбирать темные, хорошо созревшие арбузы, так как они помогают очищению почек, сообщает «360».
Ранее Роспотребнадзор напомнил об опасности несбалансированного питания.
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