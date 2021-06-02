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Наталья Сергунина: Новую информационную систему создали для бизнес-сообщества в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Новую информационную систему создали для бизнес-сообщества в Москве

Иван Юминов

Город

Новая государственная информационная система (ГИС) «Открытый контроль» для предпринимателей появилась в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в среду, 2 июня.

— Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей, — рассказала заммэра.

Отмечается, что пользователи получат полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению определенного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Например, бизнесмены смогут оформить чек-лист для подготовки к проверке или найти необходимые нормативные документы.

Все работающие в Москве предприниматели уже могут воспользоваться платформой на портале mos.ru. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Одной из главных задач сервиса, по словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, является возможность доступно и подробно отобразить все требования, которые предъявляются к бизнесу. Как подчеркивается, Москва первой в стране оцифровала все региональные требования, которые обязательны для исполнения бизнесменами. Они доступны в унифицированном виде с указанием ссылок на нормативные акты.

Система «Открытый контроль» создана правительством Москвы, отмечается на официальном сайте мэра города.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что образовательные смены и курсы начинаются в детских технопарках столицы.

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