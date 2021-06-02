Мужчины оставили без освещения участок ЦКАД длиной более километра в Домодедове
Полицейские задержали троих мужчин, которые оставили без освещения в Домодедове участок ЦКАД длиной более километра. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Начальник пресс-службы Татьяна Петрова рассказала, что в дежурную часть по округу поступило заявление о хищении электрокабеля на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги длиной более километра в районе поселка Долматово. Материальный ущерб составил более миллиона рублей.
На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли двое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались трое граждан одной из среднеазиатских республик от 22 до 27 лет. По словам злоумышленников, похищенный провод они резали на части, грузили в машину, а затем сбывали в пункте приема металлолома.
Сейчас устанавливается причастность задержанных к совершению пяти похожих преступлений в городском округе.
Ранее «ВМ» писала, что в центре Москвы оперативники задержали троих мужчин и одну женщину, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники, действуя от лица коммерческой организации на Крымском Валу, заключили два договора займа с 79-летним москвичом сроком на 90 дней с выплатой 8 процентов годовых за пользование денежными средствами.
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