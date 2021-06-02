Мужчины оставили без освещения участок ЦКАД длиной более километра в Домодедове

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долматово Карта всех событий

Полицейские задержали троих мужчин, которые оставили без освещения в Домодедове участок ЦКАД длиной более километра. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Начальник пресс-службы Татьяна Петрова рассказала, что в дежурную часть по округу поступило заявление о хищении электрокабеля на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги длиной более километра в районе поселка Долматово. Материальный ущерб составил более миллиона рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли двое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Видео: МВД

Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались трое граждан одной из среднеазиатских республик от 22 до 27 лет. По словам злоумышленников, похищенный провод они резали на части, грузили в машину, а затем сбывали в пункте приема металлолома.

Сейчас устанавливается причастность задержанных к совершению пяти похожих преступлений в городском округе.

Ранее «ВМ» писала, что в центре Москвы оперативники задержали троих мужчин и одну женщину, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники, действуя от лица коммерческой организации на Крымском Валу, заключили два договора займа с 79-летним москвичом сроком на 90 дней с выплатой 8 процентов годовых за пользование денежными средствами.

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