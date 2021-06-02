На организованном членом ОП РФ Евгением Нифантьевым форуме «Цветы жизни» обсудили тему безопасности детей

Фото: Галина Бродская

Тему безопасности детей обсудили на форуме «Цветы жизни», организованном членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым в День защиты детей. Он прошел в Южном округе на крыше торгового центра.

Гостем мероприятия стала Ольга Бочкова — детский психолог и основатель «Академии безопасности Ольги Бочковой», которая выступила с лекцией и ответила на вопросы родителей.

— Мы хотели организовать уютный семейный праздник. И у нас это получилось. В этот раз мы сделали акцент на просветительской работе с родителями, о важности которой говорили на недавнем «Мама форуме» с участием известной телеведущей Тутты Ларсен. Юным участникам мы подарили музыкальное детское шоу «Синий трактор», а родителям — полезные практические знания. К сожалению, не все угрозы, которые подстерегают наших детей, очевидны. Теперь родители смогут не только предостеречь их, но и «вооружить» правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, — отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, множество угроз исходит из интернета, в том числе из соцсетей, которыми дети начинают пользоваться, едва научившись читать.

— К сожалению, родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить, занять ребенка. Мы провели в округе ряд спортивных и творческих мероприятий и видим, что в наших силах организовать детский досуг так, чтобы ребята больше времени проводили с семьей на свежем воздухе, а не сидели в соцсетях. Именно мы можем подобрать для них кружки по интересам и спортивные секции — познакомить с реальным миром, который ведь гораздо интереснее виртуального, — добавил Нифантьев.

Ольга Бочкова в разговоре с родителями отметила, что нельзя забывать про безопасность в интернете, чтобы дети могли в целом им пользоваться, но избегали опасных последствий.

— Используйте для их гаджетов программы родительского контроля, которые позволяют ограничивать опасный контент, помогают фильтровать друзей, контролируют время проведения в сети и способны отслеживать местонахождения ребенка. Как минимум таких мер уже достаточно, чтобы защитить ребенка, причем они не требуют от родителя больших усилий, — обратилась к слушателям эксперт по детской безопасности.

В мае Нифантев также провел для многодетных семей «Мама Форум», на котором с паблик-током «Осознанное родительство» выступила известная телеведущая Тутта Ларсен.