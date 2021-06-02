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На организованном членом ОП РФ Евгением Нифантьевым форуме «Цветы жизни» обсудили тему безопасности детей
Фото: Галина Бродская

На организованном членом ОП РФ Евгением Нифантьевым форуме «Цветы жизни» обсудили тему безопасности детей

Павел Гриднев

Общество

Тему безопасности детей обсудили на форуме «Цветы жизни», организованном членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым в День защиты детей. Он прошел в Южном округе на крыше торгового центра.

Гостем мероприятия стала Ольга Бочкова — детский психолог и основатель «Академии безопасности Ольги Бочковой», которая выступила с лекцией и ответила на вопросы родителей.

— Мы хотели организовать уютный семейный праздник. И у нас это получилось. В этот раз мы сделали акцент на просветительской работе с родителями, о важности которой говорили на недавнем «Мама форуме» с участием известной телеведущей Тутты Ларсен. Юным участникам мы подарили музыкальное детское шоу «Синий трактор», а родителям — полезные практические знания. К сожалению, не все угрозы, которые подстерегают наших детей, очевидны. Теперь родители смогут не только предостеречь их, но и «вооружить» правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, — отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, множество угроз исходит из интернета, в том числе из соцсетей, которыми дети начинают пользоваться, едва научившись читать.

— К сожалению, родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить, занять ребенка. Мы провели в округе ряд спортивных и творческих мероприятий и видим, что в наших силах организовать детский досуг так, чтобы ребята больше времени проводили с семьей на свежем воздухе, а не сидели в соцсетях. Именно мы можем подобрать для них кружки по интересам и спортивные секции — познакомить с реальным миром, который ведь гораздо интереснее виртуального, — добавил Нифантьев.

Ольга Бочкова в разговоре с родителями отметила, что нельзя забывать про безопасность в интернете, чтобы дети могли в целом им пользоваться, но избегали опасных последствий.

— Используйте для их гаджетов программы родительского контроля, которые позволяют ограничивать опасный контент, помогают фильтровать друзей, контролируют время проведения в сети и способны отслеживать местонахождения ребенка. Как минимум таких мер уже достаточно, чтобы защитить ребенка, причем они не требуют от родителя больших усилий, — обратилась к слушателям эксперт по детской безопасности.

В мае Нифантев также провел для многодетных семей «Мама Форум», на котором с паблик-током «Осознанное родительство» выступила известная телеведущая Тутта Ларсен.

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