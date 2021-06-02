Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
На юго-востоке Москвы выбрали самую красивую детскую коляску
Фото: Анна Никитина

На юго-востоке Москвы выбрали самую красивую детскую коляску

Павел Гриднев

Общество

Семейный «Парад детских колясок», при участии общероссийской общественной организации «Совет Матерей», стал главным событием «Дня защиты детей» в Рязанском районе. Обладатели самых нарядных получили призы.

Праздник прошел в сквере им. Федора Полетаева. Там были организованы мастер-классы и выставки для детей и родителей, но самым необычным и красочным стало конкурсное дефиле колясок. Во время праздничного шествия зрители помечали понравившуюся стикером, и уже по их количеству определяли победительниц.

По словам лидера общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой, организаторы смогли сделать яркий и запоминающийся праздник для детей и родителей. Победителям вручили приз – самокат от организации Буцкой.

— Дети-наше будущее, но это не просто известные всем слова. Мы должны создать условия для получения качественного образования и воспитания. Сейчас в стране многое для этого делается и семьи получают серьезную поддержку. Недавно Президент объявил о дополнительных мерах, которые помогут родителя чувствовать себя увереннее. У нас есть новые предложения, и многие из них уже обсуждаются в правительстве, — сказала Татьяна Буцкая.

По мнению Буцкой, настоящая защита интересов детей может быть только тогда, когда проявляется забота об их родителях и о бабушках-дедушках – всех, кто принимает участие в воспитании.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте