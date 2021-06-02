На юго-востоке Москвы выбрали самую красивую детскую коляску

Фото: Анна Никитина

Семейный «Парад детских колясок», при участии общероссийской общественной организации «Совет Матерей», стал главным событием «Дня защиты детей» в Рязанском районе. Обладатели самых нарядных получили призы.

Праздник прошел в сквере им. Федора Полетаева. Там были организованы мастер-классы и выставки для детей и родителей, но самым необычным и красочным стало конкурсное дефиле колясок. Во время праздничного шествия зрители помечали понравившуюся стикером, и уже по их количеству определяли победительниц.

По словам лидера общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой, организаторы смогли сделать яркий и запоминающийся праздник для детей и родителей. Победителям вручили приз – самокат от организации Буцкой.

— Дети-наше будущее, но это не просто известные всем слова. Мы должны создать условия для получения качественного образования и воспитания. Сейчас в стране многое для этого делается и семьи получают серьезную поддержку. Недавно Президент объявил о дополнительных мерах, которые помогут родителя чувствовать себя увереннее. У нас есть новые предложения, и многие из них уже обсуждаются в правительстве, — сказала Татьяна Буцкая.

По мнению Буцкой, настоящая защита интересов детей может быть только тогда, когда проявляется забота об их родителях и о бабушках-дедушках – всех, кто принимает участие в воспитании.