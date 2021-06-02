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Дания не будет делать исключений для въезда российских болельщиков после запроса РФС
Фото: Pixabay

Дания не будет делать исключений для въезда российских болельщиков после запроса РФС

Полина Долганова

Спорт

Дания не планирует делать послаблений по допуску болельщиков из России на матч чемпионата Европы между местной национальной командой и российской сборной.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обратился с соответствующей просьбой к УЕФА, а футбольная ассоциация Дании перенаправила запрос в датский МИД. Однако Министерство приняло решение не предоставлять никаких исключений из действующих ограничений.

Встреча сборных России и Дании состоится в Копенгагене 21 июня.

До этого ЕС рекомендовал странам пускать на матчи тех фанатов, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Российские препараты не входят в список одобренных ВОЗ или Европейским медицинским агентством, пишет РИА Новости.

Ранее лицензии УЕФА на право выступать в еврокубках получили 11 клубов из России.

Читайте также: Сборная России по футболу объявила состав на Евро-2020

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