Дания не будет делать исключений для въезда российских болельщиков после запроса РФС

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Дания не планирует делать послаблений по допуску болельщиков из России на матч чемпионата Европы между местной национальной командой и российской сборной.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обратился с соответствующей просьбой к УЕФА, а футбольная ассоциация Дании перенаправила запрос в датский МИД. Однако Министерство приняло решение не предоставлять никаких исключений из действующих ограничений.

Встреча сборных России и Дании состоится в Копенгагене 21 июня.

До этого ЕС рекомендовал странам пускать на матчи тех фанатов, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Российские препараты не входят в список одобренных ВОЗ или Европейским медицинским агентством, пишет РИА Новости.

Ранее лицензии УЕФА на право выступать в еврокубках получили 11 клубов из России.

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