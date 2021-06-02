Посол Германии в России признался в симпатии к Москве и жителям столицы

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр признался, что его поражает многообразие Москвы и притягивает спокойствие местных жителей. С соответствующим заявлением он выступил в рамках ежегодного мероприятия «Германо-французский день» в среду, 2 июня.

По словам посла, Москва является большим городом с богатой культурой.

— Москва — это самый большой город Европы, и здесь можно найти абсолютно все, что есть во всем мире. Многообразие поражает. Это город мира, который очень многообразен. Я очень много ходил здесь пешком, я был рад видеть здесь и известные всем достопримечательности, и маленькие улочки, — отметил дипломат.

Фон Гайр подчеркнул, что в столице России живут спокойные люди. По его мнению, москвичи никогда не выходят из равновесия, что понравилось дипломату.

— Для меня, пожалуй, был самый замечательный опыт, когда я садился в метро, доезжал до какой-то станции, где еще никогда не был, и ходил гулять. Находил какой-то небогатый район города. Из окон можно было услышать прекрасную музыку, как дети упражняются на музыкальных инструментах, — приводит слова посла РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Росавиация решила проблемы с полетами между Россией и Германией.

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