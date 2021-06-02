Доктор Елена Кац призвала людей старшего возраста быстрее провести вакцинацию

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Пожилые люди должны как можно быстрее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. К этому призвала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на встрече с пенсионерами, которая прошла в клубе «Сфера» района Ивановское. Помимо этого, участники обсудили возможность участия людей старшего возраста в программах активного и творческого досуга.

— До сих пор некоторые избегают вакцинации, рассчитывая «переждать» пандемию, — сказала Елена Кац. — Это неправильная позиция, особенно для пожилых людей, которые более подвержены заболеваниям. Хочу напомнить, что в парках и скверах города развернуто 46 павильонов по программе «Здоровая Москва». В них можно не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку, что очень удобно для пожилых людей, гуляющих на свежем воздухе. Учитывая, что наступил дачный сезон, и многие уезжают надолго за город, тянуть с вакцинацией не стоит.

Говоря о привлечении пенсионеров к программам активного досуга, доктор Кац отметила, что людей сегодня больше всего интересуют оздоровительные проекты, в частности, дистанционные занятия фитнесом, танцами, йогой. Кроме того, востребованы курсы по работе в соцсетях, овладению компьютерными программами, лекции специалистов по противостоянию мошенникам, разъяснения по поводу назначения льгот и ряд других. Сейчас организуется опрос с целью собрать мнения участников программ, чтобы внести конкретные предложения по расширению возможностей для саморазвития, вовлечения пожилых людей в активную общественную жизнь.

Ранее доктор Елена Кац выступила с рядом инициатив по поддержке москвичей старшего возраста. Она предложила расширить перечень услуг социального такси для пенсионеров, сняв ограничения по количеству поездок на период пандемии, а также предусмотреть дополнительные выплаты «детям войны».