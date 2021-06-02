Больше трети россиян уверены, что у них хорошее здоровье

Фото: pixabay.com

Согласно данным из опроса ВЦИОМ, 36 процентов россиян считают свое здоровье хорошим. Еще 51 процент соотечественников думают, что оно удовлетворительное, а 11 процентов отвечают, что их здоровье плохое. Как уточняет центр, похожую оценку россияне дают своему здоровью уже шесть лет.

Из опрошенных хорошим свое здоровье чаще всего считают молодые люди — 55 процентов в возрасте от 18 до 24 лет, 56 процентов — в возрасте от 24 до 35 лет, 45 процентов людей — от 35 до 44 лет и 45 процентов мужчин. О слабом здоровье заявили 21 процент граждан от 60 лет и старше и по 14 процентов опрошенных от 18 до 24 лет и женщин.

Также россияне ответили, как часто они проходят диспансеризацию. За последний год — 15 процентов респондентов, за три года — 40 процентов, а за последние 4–5 лет — 19 процентов. При этом около четверти опрошенных никогда не проходили диспансеризацию, больше всех, 36 процентов, среди выбравших такой вариант оказалось молодых людей от 18 до 24 лет.

При покупке продуктов питания россияне в первую очередь обращают внимание на цену — 59 процентов, на качество продуктов — 53 процента, на свежесть — 37 процентов, на экологичность — 23 процента, на пользу — 19 процентов и на вкусовые качества — 17 процентов.

С утверждением «вкусная еда не бывает полезной» не согласны более половины россиян — 54 процента. Из них 62 процента составляют люди от 35 до 44 лет. Согласились с утверждением 43 процента. Больше половины из них составляют люди в возрасте от 60 лет и старше, сообщает ВЦИОМ.

Ранее опрос показал, почему россиянки не возвращаются на прежнюю работу после декрета.

Читайте также: Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму