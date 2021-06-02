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Онколог назвал продукты, которые увеличивают риск образования рака
Фото: pixabay.com

Онколог назвал продукты, которые увеличивают риск образования рака

Елена Фролова

Здоровье

Употребление продуктов, загрязненных минеральными удобрениями или канцерогенами, может привести к образованию и развитию онкологического заболевания. Об этом сообщил онколог Михаил Мяснянкин. В свою очередь аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев перечислил, что влияет на возникновение рака.

По его словам, человеку для начала стоит исключить из рациона пищу с большим содержанием нитратов. Именно она становится причиной появления проблем с желудком и пищеводом. Опасным может быть и употребление слишком горячих напитков и различных блюд.

— Постоянное употребление обжигающего чая вызывает рак глотки или нижнего отдела пищевода с переходом на желудок, — объяснил Даниил Щепеляев.

Риск развития онкологии в разы увеличивается, если человек при этом постоянно пьет алкогольные напитки, отмечает Nation News. Кроме того, у людей с патологией печени повышена вероятность образования рака при длительном потреблении спиртного.

Появлению онкологического заболевания способствуют мясо и рыба, в которых содержится большое число прогестинов. Может появиться рак матки, молочной и предстательной желез.

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