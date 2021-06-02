«Неподвластно машинам»: Богомолов заявил, что наступает золотое время для искусства

Константин Богомолов / Фото: Агентство городских новостей Москва

Режиссер театра и кино Константин Богомолов заявил, что наступает золотое время для искусства. Он связал это с развитием технологий и невозможностью машин производить эмоции.

— Творческий процесс и, как результат, произведение эмоций — это неподвластно машинам. В этом человек уникален… Когда все за меня делает машина, то, вообще-то, единственное, чем я могу выиграть в этой жизни, — это умением творить, умением создавать искусство, а значит, эмоции. И мне кажется, сейчас наступает, как ни странно, золотое время для искусства, — рассказал он в ходе ПМЭФ-2021.

Также он отметил уникальность театра как искусства — он приемлет все новое, но может существовать вообще без технологий.

Режиссер подметил, что маркетинг для некоторых людей затмевает художественную ценность продукта, который они делают, но такого рода проекты существуют недолговечно, передает РИА Новости.

— Маркетинг может обеспечить приход первой партии зрителей, а дальше они начинают передавать друг другу слух о том, хороший это спектакль или плохой, — заметил Константин Богомолов.

Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили вечеринку с танцами на корабле.

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