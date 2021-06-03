Более 170 мероприятий прошло на площадках, арендованных с помощью столичного сервиса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 61 Карта всех событий

В столице за четыре месяца работы сервиса «Вместе с культурой» горожане арендовали с его помощью площадки более чем на 1,5 тысячи часов. Сервис, который позволяет найти и арендовать помещения для частных мероприятий, заработал на mos.ru в феврале.

Пользователи чаще всего выбирали площадки в библиотеках Центрального, Северного и Зеленоградского округов, а также в центре культуры «Меридиан», домах культуры «Берендей» и «Заречье», библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова и музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов рассказал, что сервис «Вместе с культурой» является инструментом, который помогает москвичам найти удобное место для проведения выставки, кинопоказа, тренинга или мастер-класса.

— За время работы сервиса на арендованных площадках состоялось более 170 разных мероприятий, а в ближайший месяц пройдет еще 20, — сказал он.

Популярностью у жителей столицы пользуются библиотеки Центрального административного округа. Кроме того, площадки арендовали в Доме-музее Марины Цветаевой, в киноклубе-музее «Эльдар», центре «Марьина Роща», библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева и других культурных учреждениях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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