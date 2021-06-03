Ремонтные работы начались в центре госуслуг в Западном Дегунине
В столичном районе Западное Дегунино начался капитальный ремонт центра госуслуг «Мои документы», на время работ москвичи могут обращаться в любой другой офис.
Центр госуслуг в Западном Дегунине находится в помещении, пристроенном к 12-этажному жилому дому.
В пресс-службе департамента капитального ремонта столицы сообщили, что работы пройдут на площади свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Специалисты приведут в порядок кровлю, утеплят и отремонтируют фасад, заменят окна и двери. Также работы проведут внутри помещения.
На данный момент в офисе госуслуг демонтируют полы и перегородки, снимают старую облицовку стен.
В обновленном центре госуслуг разместят административные кабинеты, зоны приема населения более чем с 30 окнами, зоны ожидания и оказания электронных услуг. Также в помещении запланированы вестибюль, склад, архив, комната матери и ребенка.
Работы планируется завершить в 2021 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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