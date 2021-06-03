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Около 76 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ по русскому языку в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 76 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ по русскому языку в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве 3 и 4 июня 2021 года около 76 тысяч человек будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

ЕГЭ по русскому языку является обязательным для сдачи, которая пройдет в два дня.

— Его сдают все выпускники, планирующие поступать в вузы. Положительный результат на ЕГЭ по этому предмету является основанием для получения аттестата. На экзамен по русскому языку в этом году зарегистрировалось почти 76 тысяч человек, — отметили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для проведения госэкзамена подготовлено свыше пяти тысяч аудиторий. Все они оборудованы системой видеонаблюдения, которая дает возможность следить за ситуаций в онлайн-режиме. Экзамен продлится 3,5 часа.

Участники экзамена по русскому языку смогут узнать свои результаты не позднее 22 и 23 июня.

В 2021 году основной период ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. Следующий экзамен состоится 7 июня, выпускники будут сдавать профильную математику.

Читайте также: Рособрнадзор рассказал о проведении первых экзаменов основного периода ЕГЭ

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