Около 76 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ по русскому языку в Москве

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— Его сдают все выпускники, планирующие поступать в вузы. Положительный результат на ЕГЭ по этому предмету является основанием для получения аттестата. На экзамен по русскому языку в этом году зарегистрировалось почти 76 тысяч человек, — отметили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для проведения госэкзамена подготовлено свыше пяти тысяч аудиторий. Все они оборудованы системой видеонаблюдения, которая дает возможность следить за ситуаций в онлайн-режиме. Экзамен продлится 3,5 часа.

Участники экзамена по русскому языку смогут узнать свои результаты не позднее 22 и 23 июня.

В 2021 году основной период ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. Следующий экзамен состоится 7 июня, выпускники будут сдавать профильную математику.

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