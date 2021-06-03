Столичные врачи вылечили еще 2682 пациента от COVID-19 за сутки
В Москве за сутки вылечились еще 2682 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии коронавируса в столице вылечились 1 070 107 горожан.
За последние 24 часа было подтверждено 2876 новых случаев заболевания. Госпитализированы 1197 человек, 57 пациентов скончались.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие ослабления коронавирусных ограничений.
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