Столичные врачи вылечили еще 2682 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве за сутки вылечились еще 2682 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии коронавируса в столице вылечились 1 070 107 горожан.

За последние 24 часа было подтверждено 2876 новых случаев заболевания. Госпитализированы 1197 человек, 57 пациентов скончались.

Фото: Оперштаб

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие ослабления коронавирусных ограничений.

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