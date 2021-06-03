В МИД назвали способы избежать попадания в список недружественных стран

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 июня, перечислила обязательные условия для того, чтобы избежать попадания в список недружественных стран.

По ее словам, для этого необходимы равноправный диалог, взаимное уважение и соблюдение закона.

— Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества, — сказала представитель МИД в интервью RT.

Захарова также отметила, что между странами могут наступать периоды охлаждения в зависимости от разных ситуаций.

Ранее сообщалось, что 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

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