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В МИД назвали способы избежать попадания в список недружественных стран
Фото: МИД РФ

В МИД назвали способы избежать попадания в список недружественных стран

Полина Долганова

Внешняя политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 июня, перечислила обязательные условия для того, чтобы избежать попадания в список недружественных стран.

По ее словам, для этого необходимы равноправный диалог, взаимное уважение и соблюдение закона.

— Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества, — сказала представитель МИД в интервью RT.

Захарова также отметила, что между странами могут наступать периоды охлаждения в зависимости от разных ситуаций.

Ранее сообщалось, что 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Читайте также: Читатели чешской газеты раскритиковали главу МИД из-за слов в адрес России

МИД Россииминистерствоперечень недружественных стран
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