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Профессиональный боксер избил девушку в центре Москвы
Фото: instagram/arutyun_avetisyan1

Профессиональный боксер избил девушку в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Шелепихинское шоссе, 1 Карта всех событий

Москвичка обвинила профессионального боксера Арутюна Аветисяна в избиении. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», в полицию обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что встретила боксера, с которым ранее была знакома, в магазине на Шелепихинском шоссе вблизи дома 1. Последний неожиданно стал угрожать ей ножом, обвиняя в том, что она преследует его друга. После чего, по славам заявительницы, Аветисян принялся бить ее по лицу, а затем скрылся.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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