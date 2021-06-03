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Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, желая поучаствовать в сделке с недвижимостью
Фото: Пресс-служба Госдумы

Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, желая поучаствовать в сделке с недвижимостью

Илья Ашуров

Происшествия

Жительница столицы лишилась крупной суммы денег, желая поучаствовать в сделке с недвижимостью. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась москвичка. Она рассказала, что в марте прошлого года посещала курсы личностного роста, где познакомилась с бизнесвумен, которая занимается скупкой недвижимости. Последняя посвятила ее в секрет успеха своего коммерческого предприятия. Мошенница сказала, что скупает по заниженной цене дома, на которые наложено обременение, а затем продает их по рыночной стоимости. В какой-то момент «предпринимательница» предложила женщине поучаствовать в сделке, заявив, что ей как раз не хватает денег для покупки очередного дома. В добавок злоумышленница пообещала своей жертве процент от сделки.

Москвичке понравилась перспектива легкого заработка и она перевела на счет мошенницы 400 тысяч рублей. Однако ни процент от сделки, ни своих денег она так и не получила. Мошенница перестала выходить на связь.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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