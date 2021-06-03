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Экономический совет для промышленников создали в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Экономический совет для промышленников создали в Москве

Илья Ашуров

Город

В столице создали Экономический совет для промышленников. Он образован при Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В состав совета вошли 28 предприятий разных сфер промышленности, в том числе оборонной, пищевой и фармацевтической.

— Экономический совет при Фонде, в который вошли представители 28 предприятий, позволит наладить диалог между бизнесом и властью и разрабатывать более эффективные меры финансовой поддержки, а также усовершенствовать услуги фонда, — цитируют главу ведомства на официальном сайте мэра столицы.

Первое заседание совета состоялось 31 мая. На нем среди прочего обсудили внедрение льготного факторинга для промышленников. Этот продукт позволит предприятиям регулировать уровень своей задолженности на более выгодных условиях.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) три соглашения о сотрудничестве с крупными банками. Новые соглашения, по словам главы Фонда Анатолия Гарбузова, позволят повысить доступность займов для промышленников и предоставление им гарантий со стороны банков для обеспечения сделок.

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