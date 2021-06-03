«Когда не дышишь»: переболевший COVID-19 Иосиф Пригожин составил завещание

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин составил завещание, когда болел коронавирусом. Об этом продюсер рассказал на шоу «Вечерний Ургант».

Он объяснил, что в течение недели лежал в больнице на аппарате ИВЛ с коронавирусом. Он так испугался за свою жизнь, что принял решение составить посмертное завещание.

— Когда шесть дней сам не дышишь — это очень страшно. Даже составил завещание, — заключил Пригожин.

По его словам, в настоящее время его завещание находится у адвоката.

Продюсер признался, что во время болезни пожалел, что не вакцинировался от COVID-19. Он добавил, что в больницу к нему не пускали даже жену, поэтому в течение десяти дней он не мог видеться с любимой.

Пригожин также рассказал, что во время болезни он не мог нормально есть. Когда ему стало лучше, друзья принесли в палату плов и лагман, которые продюсер с наслаждением съел.

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