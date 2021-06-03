Более 35 миллионов пассажиров проехали по четырем станциям Некрасовской линии за два года

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

Станциями метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии за два года воспользовались 35,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 июня.

— Самая востребованная — «Некрасовка», с нее начинали свои поездки почти 23 миллиона человек, — рассказали в ведомстве.

Эта ветка помогает разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее Дептранс рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро.

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