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Более 35 миллионов пассажиров проехали по четырем станциям Некрасовской линии за два года
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Более 35 миллионов пассажиров проехали по четырем станциям Некрасовской линии за два года

Иван Юминов

Транспорт
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

Станциями метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии за два года воспользовались 35,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 июня.

— Самая востребованная — «Некрасовка», с нее начинали свои поездки почти 23 миллиона человек, — рассказали в ведомстве.

Эта ветка помогает разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее Дептранс рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро.

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количество пассажировДепартамент транспорта МосквыНекрасовская линия метро
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