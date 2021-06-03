«Чудесная девочка»: поклонников восхитил снимок дочери Началовой с Басковым
Поклонников умилили детские снимки дочери Юлии Началовой. Ролик со старыми фотографиями и видеозаписями ныне четырнадцатилетней Веры Алдониной появился на фанатской страничке в Instagram.
В ролике есть фотографии, на которых девочка поет на сцене, играет с подругами. Кроме того, в видео вставили снимок, на котором Вера Алдонина сидит на коленях у певца Николая Баскова, позируя для фотографа.
— Мы дождались солнца, света. Птичек пенья, теплых дней. Наконец, настало лето. Жизнь пойдет повеселей! — подписана публикация.
Фанатов растрогало видео дочери Началовой и ее совместный снимок с Басковым.
«У Веры очень красивый голос. Очень нежная девочка»; «Очень светлый человечек, как мама»; «Чудесная девочка»; «Очень красивое видео, приятно смотреть»; «Верочка, ты прекрасна», — написали комментаторы.
Читайте также: Звезда «Фабрики звезд» Юлианна Караулова впервые стала мамой