Фондохранилище для музеев в ТиНАО закончат проектировать в начале 2022 года

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Проектные работы по строительству фондохранилища для музеев в поселке Коммунарка завершат в начале следующего года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 июня.

— Было принято решение о строительстве на территории Новой Москвы современного объекта — фондохранилища. Оно будет состоять из пяти зданий, — рассказал заммэра.

Уточняется, что их объединят единым стилобатом. Проектирование планируется завершить в начале следующего года. Хранилище сможет содержать фонды 16 столичных и четырех федеральных музеев, отмечает ТАСС.

Ранее Бочкарев заявил, что выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России.

Читайте также: Сергей Собянин назвал заботу о жителях Москвы главным приоритетом