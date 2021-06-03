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Фондохранилище для музеев в ТиНАО закончат проектировать в начале 2022 года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Фондохранилище для музеев в ТиНАО закончат проектировать в начале 2022 года

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Проектные работы по строительству фондохранилища для музеев в поселке Коммунарка завершат в начале следующего года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 июня.

— Было принято решение о строительстве на территории Новой Москвы современного объекта — фондохранилища. Оно будет состоять из пяти зданий, — рассказал заммэра.

Уточняется, что их объединят единым стилобатом. Проектирование планируется завершить в начале следующего года. Хранилище сможет содержать фонды 16 столичных и четырех федеральных музеев, отмечает ТАСС.

Ранее Бочкарев заявил, что выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России.

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ТиНАОмузеиАндрей Бочкарев
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