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Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Транспорт

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали тринадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и двадцать семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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