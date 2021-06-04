Дагестанец напал с ножом на женщину в центре Москвы

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Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок Карта всех событий

Столичные полицейские проводят проверку после нападения мужчины с ножом на 26-летнюю девушку в центре Москвы. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле одного из домов в Нижнем Сусальном переулке. По словам потерпевшей, на нее напал 33-летний уроженец Махачкалы. Он ударил ее ножом в шею.

Подозреваемого уже задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчину жестоко избили случайные прохожие на юго-западе Москвы.

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