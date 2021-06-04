Эксперты рассказали о синдроме самозванца

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Синдромом самозванца в психологии называется явление, при котором человек не может приписать свои достижения собственным качествам. Об этом рассказала бизнес-консультант Мария Азаренок. Эксперт также дала советы людям с таким синдромом по избавлению от него.

Такое психологическое «заболевание» часто мешает человеку добиться желаемого и нарушает баланс его личности.

— Данный феномен можно отписать с разных сторон. От «я не признаю самозванца и считаю, что его у меня нет» до достаточно серьезной и глубокой работы по выходу из данного состояния, — пояснила Мария Азаренок.

По ее мнению, причина того, что многие люди страдают от этого синдрома, заключается в отсутствии культуры бережного родительства в нашем обществе.

— Из детства идет много психологических травм, связанных с синдромами обесценивания, отличника, отсутствием опоры на себя. Поэтому, мне кажется, что и синдром самозванца имеет особенный колорит в наших российских реалиях. Здесь многие год поддерживался подход «не высовываться», «тише едешь — дальше будешь». То есть заметным быть — не безопасно, — разъяснила эксперт.

Она также добавила, что людям теперь по большей степени приходится формировать привычку быть публичным, делиться своим мнением, иметь сферу влияния в определенном круге людей и так далее, отмечает Nation News. Лишь за последние годы, по ее словам, такое поведение стало восприниматься, как безопасное. Она также добавила, что 95 процентов людей имею скрытую форму синдрома самозванца.

Человеку с этим «заболеванием» свойственно, даже несмотря на хороший уровень профессионализма и компетентные знания в своей области, отказываться признавать свои заслуги. По словам еще одного эксперта - петербургского предпринимателя, блогера, создательницы пропускающих загар умных купальников Ирины Рубенштейн, в данном вопросе важно не путать человека с синдромом самозванца с перфекционистами. Между ними нужно уметь видеть тонкую грань.

— Последние, наоборот, думают, что достойны только первого места, могут сделать все лучше других. Это важно, потому что способ «лечения» в данных случаях будет разным, — подчеркнула Ирина Рубенштейн.

По ее мнению, при синдроме самозванца нужно научиться принимать свои сильные стороны и хвалить себя за достижения. Она считает, что можно выполнять простое упражнение: написать на бумаге список всех удачных проектов, успешных дел, за которые человек может сам себя похвалить. Помимо этого, можно в течение десяти минут хвалить себя перед зеркалом, вспомнив даже самые незначительные достижения, отмечает ФАН.

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