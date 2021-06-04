«Государство» выиграло у «Бизнеса» матч по баскетболу на ПМЭФ-2021

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Товарищеский гала-матч по баскетболу с участием команд «Государство» и «Бизнес» состоялся в Санкт-Петербурге 3 июня. Организатором спортивной игры выступил баскетбольный клуб Сколково. Встреча прошла по программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Численный перевес продемонстрировала команда предпринимателей. От нее выступали 14 участников ПМЭФ-2021, а за «Государство» играли восемь человек. Матч прошел слаженно и четко.

Розыгрыш начался с небольших качелей. Игроки «Бизнеса» обозначили претензию на победу, однако противники не стали им уступать и достаточно быстро отыгрались. Причем предпринимателей периодически ловили на нарушении правил, за что они получали соответствующие штрафы.

В результате представители власти вырвали победу у бизнесменов. Игра завершилась счетом 65-61, хотя сами игроки пришли к выводу, что победила дружба, передают «Вести Подмосковья».

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