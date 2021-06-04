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Средний возраст волонтеров в России вырос до 34 лет в период пандемии
Участники общественного движения «Волонтеры Победы» Михаил Тюриков и Юлия Таралина раздают георгиевские ленточки на Манежной площади / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Средний возраст волонтеров в России вырос до 34 лет в период пандемии

Полина Долганова

Общество

На сегодняшний день средний возраст волонтера в России составляет 34 года. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

По ее словам, до эпидемии коронавируса в РФ чаще всего волонтерами работали молодые люди от 22 до 24 лет.

— По итогам пандемии волонтеры стали самой доверяемой аудиторией в стране. У нас 90 процентов людей говорят о доверии волонтерскому движению, — сказала Разуваева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она добавила, что в России проживает 15 миллионов граждан, которые считают себя волонтерами, пишет РИА Новости.

Ранее в рамках акции «Чистый берег» волонтеры убрали мусор у притока Москвы-реки в Крылатском. Субботник организовали сотрудники Мосприроды.

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средний возрастРоссияволонтеры
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