Диана Арбенина впервые выступила на Дворцовой площади

Фото: Оксана Васильева

В рамках фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Петербургские сезоны» в четверг, 3 июня, на Дворцовой площади прошел традиционный концерт для участников форума и жителей Санкт-Петербурга.

Концерт открыло выступление симфонического оркестра Театра Петруцелли из итальянского города Бари. Оркестр исполнил известные классические музыкальные произведения.

На смену классической музыке пришел рок-н-ролл. Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», впервые выступила на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Певица исполнила свои самые известные хиты.

— Если говорить про то, почему мы здесь, — наверное, бизнес и культура должны быть вместе. Бизнеса без культуры быть не может, — уточнила Арбенина.

Выступление итальянских и российских артистов стало символом дружбы между странами и сотрудничества в борьбе с эпидемией COVID-19.

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