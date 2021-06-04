Развитие пандемии может говорить о появлении резистентных к вакцинам вариантов COVID-19

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Развитие пандемии может быть свидетельством того, что в будущем появятся новые резистентные к вакцинам варианты коронавируса. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он призвал государства вакцинировать от инфекции не менее 30 процентов населения к концу 2021 года, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в течение пары месяцев.

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