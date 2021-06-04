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В МВД рассказали об обращении жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В МВД рассказали об обращении жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз

Илья Ашуров

Происшествия

Жена сотрудника ДПС, который застрелил мужчину в Новосибирской области, записала видеообращение об угрозах в свой адрес по совету адвоката. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В указанном публичном обращении женщина просила президента России Владимира Путина о помощи из-за поступающих угроз в ее адрес. В действительности, как утверждает полиция, подобное заявление было сделано по совету адвоката.

— При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности, — написала пресс-служба.

Позже это заявление было удалено с сайта ведомства. Однако в Сети сохранилась его копия.

В МВД рассказали об обращении жены инспектора ДПС к Путину из-за угрозФото: Скриншот yandexwebcache.net

Напомним, резонансный инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» 28 мая. Полиция попыталась остановить водителя автомобиля. Он в свою очередь попытался скрыться. Когда машина остановилась, один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу.

Правоохранители оказали раненому первую медицинскую помощь, после чего его госпитализировали. Однако он скончался в больнице от полученных травм.

Позже в отношении инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

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