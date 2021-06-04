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Работа Департамента финансов Москвы отмечена грамотой Минфина РФ
Фото: пресс-служба Департамента финансов Москвы

Работа Департамента финансов Москвы отмечена грамотой Минфина РФ

Юлия Павлушова

Город

Департамент финансов Москвы получил благодарность Министерства финансов РФ за поддержку и участие в мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в 2021 году. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Социально-просветительская акция проходила в период с 22 по 28 марта. Она стала частью международной информационно-просветительской кампании Global Money Week.

Организовали образовательный марафон Минфин РФ и Банк России. Департамент финансов Москвы стал одним из партнеров. Спикеры ведомства ежегодно проводят тренинги, лекции и мастер-классы в рамках недели финансовой грамотности.

Ранее эксперты по финансам рассказали, как сохранить и приумножить деньги.

Читайте также: Доходы бюджета Москвы увеличились на 27 процентов за первые четыре месяца 2021 года

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